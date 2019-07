Am Sonntag gegen die Niederlande : Rapinoe und und Team USA vor WM-Finale selbstbewusst

Lyon Titelverteidiger USA mit Starspielerin Megan Rapinoe ist der klare Favorit im WM-Finale gegen Europameister Niederlande und gibt sich sehr selbstbewusst. Aber was heißt das schon? In einem Spiel ist alles möglich, lautet das Motto der Oranjeleeuwinnen.

Nach 30 Tagen geht die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen mit dem Finale zwischen Titelverteidiger USA und Europameister Niederlande am Sonntag (17.00 Uhr/ARD) in Lyon zu Ende. Die Amerikanerinnen können wieder auf Starspielerin Megan Rapinoe zurückgreifen, die im Halbfinale gegen England wegen muskulärer Probleme pausieren musste. Beim Kampf um den insgesamt vierten WM-Titel nach 1991, 1999 und 2015 will die 34-Jährige aber wieder ihrem Team helfen. „Ich fühle mich fit. Stand heute kann ich im Finale spielen und freue mich sehr darauf“, sagte Rapinoe auf der Abschluss-Pressenkonferenz des US-Teams am Samstag.