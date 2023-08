1:0 gegen England Spaniens Fußballerinnen sind zum ersten Mal Weltmeister

Königin Letizia jubelte zum Auftakt der spanischen Fiesta in Sydney mit, Team und Trainerstab feierten im ersten Moment getrennt: Spaniens Ballzauberinnen sind allen Streitereien zum Trotz zum ersten Stern gestürmt. La Roja bezwang in einem mitreißenden WM-Finale den Europameister England 1:0 (1:0) und stürzte das Mutterland des Fußballs in tiefe Trauer.