Frauen-WM 2027 : DFB bewirbt sich mit Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln

Die Arena in Düsseldorf-Stockum könnte einer der Austragungsorte für die WM 2027 werden. Foto: dpa/Sascha Schuermann

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund bewirbt sich mit vier NRW-Städten um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2027. Der DFB will gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien als Kandidat für die WM-Endrunde antreten. Welche drei Städte bei der Bewerbung leer ausgingen.

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 soll in vier NRW-Städten stattfinden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bewirbt sich mit Dortmund, Düsseldorf, Duisburg und Köln für die WM-Endrunde in fünf Jahren. Diese Entscheidung traf das DFB-Präsidium auf seiner Sitzung am Freitag.