Angebote „weiterhin nicht fair“ Infantino droht mit TV-Blackout bei Frauen-WM

Im Poker um die Rechte für die Frauen-WM droht Fifa-Präsident Gianni Infantino den großen europäischen Fußballnationen mit einem TV-Blackout. Sollten die Angebote „weiterhin nicht fair“ sein, werde der Weltverband „gezwungen“ sein, die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) „nicht in die 'Big 5' europäischen Länder zu übertragen“, sagte der Fifa-Boss bei einer Podiumsdiskussion in Genf.