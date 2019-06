Tierische Laute : DFB-Frauen werden von Fröschen gestört

Bruz Das Teamquartier der deutschen Fußball-Frauen liegt zwar etwas außerhalb von Rennes im Grünen. Doch so richtig ruhig ist es nicht - insbesondere nachts. Grund sind die Frösche, die im Teich am Hotel leben und wegen der Paarungszeit derzeit besonders aktiv sind.

„Wir sind das ja schon vom letzten Mal gewohnt“, sagte Nationalspielerin Melanie Leupolz am Montag in Anspielung auf den ersten Aufenthalt in dem Hotel im Rahmen des WM-Auftaktspiels gegen China vor rund zwei Wochen. Und die Jüngste im DFB-Team, die 17 Jahre alte Lena Oberdorf, ergänzte schmunzelnd: „Ich habe gehört, dass die erst das Quaken angefangen haben, als wir gekommen sind.“