Frauenfußball-WM doch im Fernsehen Einigung im TV-Streit ist das gute Ende eines peinlichen Machtkampfs

Monatelang stritten der Weltverband Fifa und die deutschen TV-Anstalten (wie unter anderem auch in England) über die Rechte. Die Fifa verlangt deutlich mehr Geld als für bisherige Turniere – und will damit nach eigener Aussage für mehr Geschlechtergerechtigkeit zwischen Fußballerinnen und Fußballern sorgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bisher jeweils die großen Frauenturniere übertragen. Auch diesmal waren sie wohl die höchstbietenden Bewerber um die TV-Rechte in Deutschland. Doch Fifa-Chef Gianni Infantino reichte der Betrag nicht. Öffentlich kritisierte er die Angebote als unverschämt und dem Wert des Frauenfußballs nicht entsprechend. Er drohte damit, die Rechte gar nicht zu verkaufen. ARD und ZDF wiederum betonten, marktübliche Angebote gemacht zu haben und sich nicht erpressen zu lassen.