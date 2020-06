Drei Bewerbungen für 2023 : Frauen-WM in Kolumbien, Japan oder Australien/Neuseeland

Frauen-WM in Kolumbien, Japan oder Australien/Neuseeland

Düsseldorf Die drei Bewerber für die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 stehen fest. Kolumbien, Japan und eine gemeinschaftliche Bewerbung von Australien und Neuseeland stehen dem Rat des Fußball-Weltverbandes Fifa zur Auswahl.

Die Abstimmung erfolgt am 25. Juni bei einer Videokonferenz. Brasilien hatte am vergangenen Montag seine Kandidatur zurückgezogen. Beurteilt werden sollen die Bewerbungen unter anderem nach Infrastrukturellen- und Geschäftskriterien, der Risikobewertung sowie der Veranstaltungsvision und -strategie. In einem offenen Abstimmungsverfahren wird dann der Ausrichter ausgewählt.