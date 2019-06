Modus, Spielplan, Kader und Favoriten : Das müssen Sie zur Frauen-WM 2019 wissen

Foto: dpa/Sven Hoppe 24 Bilder Der deutsche Kader für Frankreich.

Düsseldorf Die Frauenfußball-WM 2019 wird vom 7 Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich ausgetragen. Hier finden Sie die wichtigsten Infos über das Turnier und seine Favoriten, Modus, Spielplan und den deutschen Kader.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann und wo findet die Frauen-WM 2019 statt?

Die 8. Frauenfußball-Weltmeisterschaft findet vom 7 Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich statt. 24 Mannschaften, darunter die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), spielen um den Titel.

Die Spielorte der Frauen-WM 2019

Insgesamt gibt es neun Spielorte. Gespielt wird in Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nizza, Paris, Reims, Rennes, und Valenciennes.

Wie ist der Modus bei der Frauen-WM 2019?

In der Vorrunde wird in sechs Gruppen (A-F) mit je vier Teams gespielt. Die jeweils ersten Beiden sowie die vier besten Gruppen-Dritten erreichen die nächste Runde. Vom Achtelfinale an geht es im üblichen K.o.-System weiter. Die Halbfinals am 2. und 3. Juli sowie das Finale am 7. Juli finden in Lyon statt. Das Spiel um Platz drei steigt am 6. Juni in Nizza.

Foto: AP/DARRYL DYCK Infos Alle Frauen-Weltmeister seit 1991.

Die Gruppen der Frauen-WM 2019

Gruppe A: Frankreich, Südkorea, Norwegen, Nigeria

Frankreich, Südkorea, Norwegen, Nigeria Gruppe B : Deutschland , China, Spanien, Südafrika

: , China, Spanien, Südafrika Gruppe C: Australien, Italien, Brasilien, Jamaika

Australien, Italien, Brasilien, Jamaika Gruppe D: England, Schottland, Argentinien, Japan

England, Schottland, Argentinien, Japan Gruppe E: Kanada, Kamerun, Neuseeland, Niederlande

Kanada, Kamerun, Neuseeland, Niederlande Gruppe F: USA, Thailand, Chile, Schweden

Wer sind die Favoriten bei der Frauen-WM 2019?

Titelverteidiger ist aktuell die USA. Doch Favoriten auf die WM-Krone gibt es sehr viele. Neben den Amerikanerinnen und dem deutschen Team, das bereits zweimal Weltmeister (2003 und 2007) geworden ist, zählen noch Brasilien, Kanada, Japan, England, Schweden, die Niederlande und Frankreich zu den Titelkandidaten.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Der Kader von Deutschland bei der Frauen-WM 2019

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt auf eine Mischung aus routinierten und jungen Spielerinnen. Für insgesamt 15 Spielerinnen ist es die erste WM.

Angeführt wird das Team von Kapitänin Alexandra Popp. Als Vize-Kapitänin steht der 27-Jährigen die Angreiferin Svenja Huth (28) von Turbine Potsdam zur Seite. Das Duo zählt ebenso wie Lena Goeßling, Leonie Maier, Dzsenifer Marozsan, Melanie Leupolz, Sara Däbritz zu den Leistungsträgern im DFB-Team.

Foto: REUTERS/MICHAEL DALDER 24 Bilder Die deutschen Spielerinnen im Porträt.

Die Stars bei der Frauen-WM 2019

Die Liste der bekanntesten Spielerinnen bei dieser WM wird angeführt von der sechsmaligen Weltfußballerin Marta. Bekannte Frauenfußball-Stars sind auch die US-Girls Alex Morgan, Megan Rapinoe, Carli Lloyd und Julie Ertz, die Französinnen Wendie

Renard und Amandine Henry, Christine Sinclair (Kanada), Lieke Martens (Niederlande), Nilla Fischer (Schweden), Maren Mjelde (Norwegen) und die deutsche Spielmacherin Dzsenifer Marozsan.

Wo wird die Frauen-WM 2019 im TV und Live-Stream übertragen?

ARD und ZDF übertragen alle Spiele der WM. Die 52 Begegnungen gibt es entweder als TV-Übertragung oder als Livestream (sportschau.de oder ZDFsport.de) zu sehen.

Das erste Spiel der deutschen Fußballerinnen am 8. Juni (15.00 Uhr) gegen China wird in der ARD ausgestrahlt. Das zweite Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen Spanien am 12. Juni (18.00 Uhr) ist im ZDF zu sehen, die ARD überträgt dann wieder die Partie mit Südafrika am 17. Juni (18.00 Uhr). In der K.o.-Runde liefe ein Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung im ZDF, das Viertelfinale sowie das Endspiel - unabhängig von einer deutschen Beteiligung - in der ARD.

Der Streamingdienst DAZN wird zudem insgesamt 26 Spiele live übertragen. Das Rechtepaket von DAZN umfasst pro Spieltag in der Gruppenphase und im Achtelfinale je ein Spiel, ab dem Viertelfinale werden alle Begegnungen gezeigt, inklusive aller Spiele des deutschen Nationalteams. Außerdem werden die Highlights aller Duelle auf Abruf zu sehen sein.

Kommt der Videobeweis bei der Frauen-WM 2019 zum Einsatz?

Ja! Wie bei der Männer-WM 2018 kommt auch bei der Frauen-WM erstmals der Videobeweis zum Einsatz: Der Weltverband Fifa setzt auf Erfahrung: Zehn der 15 ausgewählten Video Assistant Referees (VAR) aus elf verschiedenen Ländern fungierten schon im Vorjahr bei der WM in Russland als VAR/Schiedsrichter. In Bastian Dankert, Sascha Stegemann und Felix Zwayer sind gleich drei Deutsche als Video-Assistenten dabei - kein Land stellt mehr. Alle 52 Spiele werden von Schiedsrichterinnen geleitet, darunter in Bibiana Steinhaus und Riem Hussein zwei DFB-Unparteiische. Katrin Rafalski wurde als Linienrichterin nominiert.

Spielplan und Ergebnisse der Frauen-WM 2019

Gruppe A

Freitag, 7. Juni

21.00 Uhr: Frankreich - Südkorea 4:0 (3:0)

Samstag, 8. Juni

21.00 Uhr: Norwegen - Nigeria 3:0 (3:0)

Mittwoch, 12. Juni

15.00 Uhr: Nigeria - Südkorea 2:0 (1:0)

21.00 Uhr: Frankreich - Norwegen 2:1 (0:0)

Gruppe B

Samstag, 8. Juni

15.00 Uhr: Deutschland - China 1:0 (0:0)

Samstag, 8. Juni

18.00 Uhr: Spanien - Südafrika 3:1 (0:1)

Mittwoch, 12. Juni

18.00 Uhr: Deutschland - Spanien 1:0 (1:0)

Donnerstag, 13. Juni

21.00 Uhr: Südafrika - China 0:1 (0:1)

Montag, 17. Juni

18.00 Uhr: Südafrika - Deutschland 0:4 (0:3)

18.00 Uhr: China - Spanien 0:0

Gruppe C

Sonntag, 9. Juni

13.00 Uhr: Australien - Italien 1:2 (1:0)

15.30 Uhr: Brasilien - Jamaika 3:0 (1:0)

Freitag, 14. Juni

18.00 Uhr: Jamaika - Italien 0:5 (0:2)

Dienstag, 18. Juni

21.00 Uhr: Jamaika - Australien 1:4 (0:2)

21.00 Uhr: Italien - Brasilien 0:1 (0:0)

Gruppe D

Sonntag, 9. Juni

18.00 Uhr: England - Schottland 2:2 (2:0)

Montag, 10. Juni

18.00 Uhr: Argentinien - Japan 0:0

Freitag, 14. Juni

15.00 Uhr: Japan - Schottland 2:1 (2:0)

21.00 Uhr: England - Argentinien 1:0 (0:0)

Mittwoch, 19. Juni

21.00 Uhr: Japan - England 0:2 (0:1)

21.00 Uhr: Schottland - Argentinien 3:3 (1:0)

Gruppe E

Montag, 10. Juni

21.00 Uhr: Kanada - Kamerun 1:0 (1:0)

Dienstag, 11. Juni

15.00 Uhr: Neuseeland - Niederlande 0:1 (0:0)

Samstag, 15. Juni

15.00 Uhr: Niederlande - Kamerun 3:1 (1:1)

21.00 Uhr: Kanada - Neuseeland 2:0 (0:0)

Donnerstag, 20. Juni

18.00 Uhr: Niederlande - Kanada 2:1 (0:0)

18.00 Uhr: Kamerun - Neuseeland 2:1 (0:0)

Gruppe F

Dienstag, 11. Juni

18.00 Uhr: Chile - Schweden 0:2 (0:0)

21.00 Uhr: USA - Thailand 13:0 (3:0)

Sonntag, 16. Juni

15.00 Uhr: Schweden - Thailand 5:1 (3:0)

18.00 Uhr: USA - Chile 2:0 (0:0)

Donnerstag, 20. Juni

21.00 Uhr: Schweden - USA 0:2 (0:1)

21.00 Uhr: Thailand - Chile 0:2 (0:0)

Achtelfinale der Frauen-WM 2019

Montag, 24. Juni

18.00 Uhr in Reims: Spanien - USA

21.00 Uhr in Paris: Schweden - Kanada

Dienstag, 25. Juni

18.00 Uhr in Montpellier: Italien - China

21.00 Uhr in Rennes: Niederlande - Japan

Viertelfinale der Frauen-WM 2019

Donnerstag, 27. Juni

21.00 Uhr: Norwegen - England

Freitag, 28. Juni

21.00 Uhr: Frankreich - Sieger Reims

Samstag, 29. Juni

15.00 Uhr: Sieger Montpellier - Sieger Rennes

18.30 Uhr: Deutschland - Sieger Paris

Halbfinale der Frauen-WM 2019

Dienstag, 2. Juli

21.00 Uhr: Sieger VF1 - Sieger VF2

Mittwoch, 3. Juli

21.00 Uhr: Sieger VF3 - Sieger VF4

Spiel um Platz 3

Samstag, 6. Juli

17.00 Uhr: Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Finale der Frauen-WM 2019