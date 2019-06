Frauen-WM : Japan feiert gegen Schottland ersten Sieg

Rennes Nach dem verpatzten Auftakt gegen Argentinien haben die Fußballerinnen Japans bei der WM in Frankreich den ersten Sieg gelandet. Mit dem knappen Sieg gegen Schottland setzten sich die Japanerinnen vorerst an die Tabellenspitze der Gruppe D.

Die japanischen Fußballerinnen haben bei der WM in Frankreich nach ihrem verpatzten Auftakt den ersten Sieg eingefahren. Die Asiatinnen, die beim Turnier 2011 in Deutschland triumphiert hatten und vor vier Jahren ebenfalls im Finale standen, setzten sich im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe D mit 2:1 (2:0) gegen Schottland durch. In der ersten Partie war Japan nicht über ein 0:0 gegen Argentinien hinaus gekommen.