DFB-Frauen im Viertelfinale : Deutschlands Reifeprüfung gegen Schweden

Rennes Bei der Weltmeisterschaft in Frankreich steht im Team der Frauen-Nationalmannschaft eine neue Generation im Blickpunkt. Vor dem Spiel gegen Schweden kam es zu leichten Turbulenzen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist bei der Weltmeisterschaft in Frankreich bisher unfallfrei durchs Turnier gekommen. Vor dem Viertelfinale am Samstag gegen Schweden (18.30 Uhr/ZDF) kam es zu leichteren Turbulenzen. Am Donnerstagmorgen hat es eine unangemeldete Dopingkontrolle gegeben. Vier Spielerinnen seien kontrolliert worden, sagte DFB-Sprecherin Annette Seitz. Die ursprünglich für 10.15 Uhr angesetzte Trainingseinheit habe deswegen etwas später begonnen. Um wenigstens etwas Drama in die Geschichte zu bekommen, hat der Boulevard daraus gemacht: „Pipi-Zoff zwischen DFB-Frauen und Fifa!“ Laut „Bild“ will der deutsche Verband sich beim Weltverband über das Prozedere beschweren. Erfolgsaussichten eines solchen Schreibens: Nullkommanull.