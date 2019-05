Im TV und im Livestream : ARD und ZDF zeigen alle Spiele der Frauen-WM live

München ARD und ZDF übertragen alle Spiele der Frauenfußball-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli). Entweder als TV-Übertragung oder als Livestream (sportschau.de oder ZDFsport.de) werden die 52 Begegnungen präsentiert.

Der Auftakt der deutschen Fußballerinnen am 8. Juni (15.00 Uhr) gegen China wird in der ARD ausgestrahlt. Am Vortag (21.00 Uhr) zeigt das ZDF das Eröffnungsspiel in Paris der Gastgeberinnen gegen Südkorea.