20 Prozent Marktanteil im Schnitt : ARD zieht positives Fazit nach Frauen-WM

München Die ARD zeigt sich nach Ende des Turniers mit der Berichterstattung von der Frauen-WM zufrieden. Im Schnitt sahen nach Sender-Angaben 3,53 Millionen Menschen die Partien.

Nach dem Ende der Frauenfußball-WM in Frankreich hat die ARD ein positives Fazit ihrer Berichterstattung gezogen. "Unsere Übertragungen im Ersten waren inhaltlich hervorragend und haben ein großes Publikum vor die deutschen Fernsehbildschirme geholt", sagte Sportkoordinator Axel Balkausky: "Bis zu fünf Millionen Zuschauer sahen auch nicht-deutsche Spiele. Die Begegnungen mit Deutschland hatten Marktanteile von durchschnittlich fast 40 Prozent. Das sind großartige Werte, die zeigen, dass der Frauenfußball in Deutschland an Attraktivität noch zugelegt hat."