Nations League: Die deutsche Mannschaft wartet in der neuen Nations League noch auf den ersten Sieg und auch auf den ersten Torerfolg. Auf das 0:0 im Hinspiel in München gegen Frankreich folgte das 0:3 in Amsterdam gegen die Niederlande. Mit einem Punkt belegt Deutschland in Gruppe 1 der höchsten Liga den letzten Platz hinter Frankreich (4) und Holland (3). Der Gruppenerste spielt im Juni 2019 mit den drei weiteren Gruppensiegern der League A den ersten Gewinner des neuen Wettbewerbs aus. Der Gruppenletzte steigt in die League B ab.