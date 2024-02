Wechsel zum FC Bayern? Lena Oberdorf vor Transfer-Hammer mit pikanter Toten-Hosen-Note

Die beiden Klubs hüllen sich bislang noch in Schweigen. Laut Sport Bild aber kann sie den VfL für eine Ablöse in Höhe von 200.000 bis 250.000 Euro verlassen. Noch nie wurde so viel Geld für eine deutsche Fußballerin bezahlt. Zur Einordnung: Das Portal „Soccerdonna“ führt „Obi“ mit 375.000 Euro Markwert als wertvollste deutsche Spielerin.