Nach Rücktritt Rubiales wegen Vorwurf der sexuellen Gewalt vor Gericht

Am vergangenen Freitag hatte die spanische Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, am Dienstag folgte nun die offizielle Vorladung für Rubiales. Der 46-Jährige muss vor einem Untersuchungsrichter erscheinen, „um als Angeklagter gehört zu werden“ und auf die Vorwürfe zu antworten, teilte der Nationale Gerichtshof in Madrid mit.