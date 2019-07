Schulter-OP : Nationaltorhüterin Schult fällt auf unbestimmte Zeit aus

Wolfsburg Nationaltorhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg wird nach einer Operation an der rechten Schulter für unbestimmte Zeit ausfallen. Der Eingriff in München sei "alternativlos, um wieder komplett beschwerdefrei zu werden".

Das teilte ihr Klub am Dienstag mit. Wie lange Schult nicht spielen kann, sei vom Heilungsprozess abhängig.

"Es ist sehr schade, dass uns Almuth zu Beginn der Saison fehlen wird", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen: "Sie hat erst kürzlich bei der WM wieder unter Beweis gestellt, dass sie zu den weltbesten Torhüterinnen zählt. Wir werden sie in der Reha-Phase bestmöglich unterstützen und hoffen, dass sie bald wieder auf den Platz zurückkehren kann."

Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen WM in Frankreich stand Schult trotz ihrer Schulterblessur in allen Partien der DFB-Elf im Tor, die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg war im Viertelfinale gegen Schweden (1:2) ausgeschieden.