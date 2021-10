Vorwürfe gegen Trainer : Frauenfußball-Liga sagt Spieltag nach Missbrauchsvorwürfen ab

New York orwürfe der sexuellen Nötigung gegen einen Trainer erschüttern die Liga der Fußball-Weltmeisterinnen in den USA. Nun wurde ein ganzer Spieltag abgesagt.

Wegen eines Missbrauchsskandals um frühere Trainer unterbricht die US-Frauenfußball-Profiliga NWSL ihren Spielbetrieb. An diesem Wochenende werde es keine Spiele geben, teilte Ligachefin Lisa Baird am Freitag mit. „Diese Woche und ein Großteil dieser Saison war unglaublich traumatisch für unsere Spielerinnen und Angestellte“, sagte Baird. Sie übernehme die Verantwortung. „Der Schmerz, den so viele fühlen, tut mir leid“, sagte sie.