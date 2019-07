Unruhe im US-Fußball : „Equal Pay“-Zoff zwischen Verband und Frauen-Team spitzt sich zu

Los Angeles Der Konflikt zwischen dem US-amerikanischen Fußballverband und dem Frauen-Nationalteam schwelt weiter. Laut USSF-Präsident Carlos Cordeiro hat das Frauenteam, das seit Monaten gleiche Bezahlung fordert, seit 2010 mehr verdient als die Männer-Auswahl.

Drei Wochen nach dem WM-Triumph der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft spitzt sich die Situation im nationalen Fußballverband USSF zu. Nach dem angekündigten Rücktritt von Jill Ellis, die den Rekordweltmeister zu zwei WM-Titeln geführt hat, stehen die besten Fußballerinnen der Welt weniger als ein Jahr vor Olympia ohne neue Trainerin da - und abseits des sportlichen Geschäfts hat der Konflikt zwischen der Frauen-Auswahl und dem Verband durch einen offenen Brief des USSF-Präsidenten Carlos Cordeiro neue Schärfe bekommen.

Unterstützung erhalten Megan Rapinoe und Co. von der Spielergewerkschaft der Männer. "Das ist mal wieder das Gleiche von einem Verband, der ständig in Konflikte und Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist und sich auf die Steigerung von Einnahmen und Gewinnen konzentriert, ohne zu wissen, wie man dieses Geld für die Entwicklung des Sports verwenden kann", heißt es in der Erklärung der Männer-Gewerkschaft. "Die Frauen-Nationalspielerinnen verdienen gleiche Bezahlung und es ist richtig, Rechtsmittel vor Gericht oder dem Kongress einzulegen."