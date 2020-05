Kampf um gleiche Bezahlung : US-Fußballfrauen gehen in Berufung

Die frischgebackenen Weltmeisterinnen werden in New York empfangen. Foto: USA TODAY Sports/Brad Penner

Los Angeles Die US-Fußballfrauen geben ihren Kampf um gleiche Bezahlung nicht auf. Das Bundesgericht hatte die Klage der Weltmeisterinnen gegen ihren eigenen Verband vor einer Woche abgewiesen.

Eine Woche nach dem Scheitern ihrer Klage vor einem Bundesgericht in Kalifornien habe das Team Berufung eingelegt, bestätigte Teamsprecherin Molly Levinson am Freitag (Ortszeit) einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge. Es sei „keine gerechte Entlohnung, wenn Frauen in etwa gleich viel verdienen wie die Männer, während sie doppelt so oft gewinnen“, argumentierte Levinson.