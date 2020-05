Kampf um gleiche Bezahlung : US-Fußballerinnen geben nicht auf

Los Angeles Der Gleichberechtigungskampf der US-Fußballerinnen geht weiter: Die Nationalmannschaft der Frauen hat nach dem Scheitern der Klage auf gleiches Gehalt wie ihre männlichen Kollegen erwartungsgemäß Einspruch eingelegt.

Die Frauen-Fußballnationalmannschaft der USA will den Kampf um die gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen nicht aufgeben. Nach dem Scheitern der Klage auf gleiches Gehalt wie ihre männlichen Kollegen haben die US-Fußballerinnen Einsruch eingelegt. Die Starspielerinnen Megan Rapinoe und Alex Morgan bestätigten am Montag gegenüber ABC Television, dass die Mannschaft nur drei Tage nach dem Urteil über ihre Sprecherin Molly Levinson in Berufung gegangen sei.

"Jeder, der das Herz dieses Teams kennt, weiß, dass wir Kämpfer sind und weiterhin gemeinsam dafür kämpfen werden", sagte Morgan in der Sendung „Good Morning America“. Bereits unmittelbar nach der Entscheidung hatte Rapinoe ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. "Ich war schockiert über das Urteil und die Erklärung", sagte sie. "Wir werden definitiv in Berufung gehen und weitermachen.“ Das Frauen-Nationalteam mit Weltfußballerin Rapinoe an der Spitze hatte nach dem "Equal Pay Act" und dem "Civil Rights Act" juristisch eine Rückvergütung in Höhe von 66 Millionen US-Dollar gefordert, um finanziell zur Bezahlung des Nationalteams der Männer aufzuschließen.