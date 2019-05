Co-Trainerin bei Landesligist : Steffi Jones mit den Damen des SSV Buer auf der Zielgeraden

Buer Die Damen des SSV Buer kämpfen in der Landesliga gegen den Abstieg. Unterstützt werden sie dabei seit einigen Wochen von Steffi Jones. Auch dank der Expertise der ehemaligen Bundestrainerin und Weltmeisterin ist man dem Klassenerhalt ganz nah.

Was waren das für wichtige und erfolgreiche Wochen für die Damen des SSV Buer. Zwölf ihrer 16 Punkte holten die Landesliga-Damen des SSV aus den letzten fünf Spielen. Dank der Aufholjagd kletterten die Bueranerinnen auf den Relegationsplatz. Mit einem Heimsieg am letzten Spieltag gegen den SC Drolshagen (Sonntag, 15 Uhr) könnte man sogar den direkten Klassenerhalt perfekt machen – vorausgesetzt die Konkurrenz spielt mit.

Der Erfolg des SSV in den vergangenen Wochen ist eng mit einem Namen verknüpft: Steffi Jones. Seit gut sieben Wochen ist die ehemalige Bundestrainerin und Weltmeisterin schon fester Bestandteil des Trainer-Teams um Marcel Dietzek. Jones ist seitdem dreimal pro Woche beim Training und auch bei jedem Spiel dabei. „Wir sind froh und stolz, dass Steffi uns weiterhilft“, sagt Dietz, dessen Mannschaft sich nach dem Aufstieg in die Landesliga zunächst sehr schwer getan hatte: „Die Hinrunde war eine Katastrophe. Da ist vieles zusammengekommen.“ Neben kurzfristigen Abgängen habe man vor allem großes Verletzungspech gehabt. So standen nach 17 Spieltagen gerade einmal vier Punkte auf dem Konto des SSV. In der Rückrunde hat sich die Mannschaft aber gefangen.