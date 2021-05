Große Ehre : Deutsche Schiedsrichterin Hussein pfeift Champions-League-Finale der Frauen

Frankfurt Die deutsche Schiedsrichterin Riem Hussein wird das Finale der Frauen-Champions-League leiten. Möglich macht dies das Ausscheiden der Bayern-Frauen am vergangenen Sonntag.

Große Ehre für die deutsche Fußball-Schiedsrichterin Riem Hussein: Die 40-Jährige aus Bad Harzburg wird am 16. Mai das Finale der Frauen-Champions-League zwischen dem FC Chelsea, der sowohl Bayern München als auch den VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb geworfen hatte, und dem FC Barcelona leiten. Wie die Europäische Fußball-Union am Dienstag bekannt gab, wird zudem Katrin Rafalski (Bad Zwesten) als Assistentin in Göteborg dabei sein.