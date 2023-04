Schiedsrichterin Rafalski Beim Frauenfußball geht es weniger vulgär zu

Top-Referee Deniz Aytekin hat einen entspannteren Umgang mit Schiedsrichter-Entscheidungen im Frauenfußball im Vergleich zu den Männern festgestellt. Der 44-Jährige sprach sich in einem Interview gemeinsam mit Kollegin Katrin Rafalski im „Kicker“ (Montag) in dem Zusammenhang auch für mehr gemischte Schiedsrichter-Teams in der Fußball-Bundesliga der Männer aus.