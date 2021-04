Sieg gegen Freiburg : Rekordsieger Frankfurt im Pokalfinale der Frauen

Frankfurt am Main Rekordsieger Eintracht Frankfurt hat zum 14. Mal das DFB-Pokal-Endspiel der Frauen erreicht. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft, die bis zum Beginn dieser Saison als 1. FFC Frankfurt an den Start ging, gegen den SC Freiburg durch.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in ihrer Premierensaison unter dem neuen Namen den Einzug ins DFB-Pokalfinale gefeiert. Der Rekordsieger bezwang im Halbfinale den SC Freiburg nach Rückstand 2:1 (0:1) und steht nach 13 Teilnahmen als 1. FFC Frankfurt erstmals seit dem Triumph 2014 wieder im Endspiel.

Den Finalgegner am 30. Mai in Köln ermitteln am Ostersonntag (14.00 Uhr/ARD) Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München. Freiburg verpasste indes den zweiten Einzug ins Endspiel nach 2019 (0:1 gegen Wolfsburg).