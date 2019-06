Übernahme von CD Tacon : Real Madrid steigt in den Frauenfußball ein

Madrid Auch die Königlichen wollen nun in das Geschäft um den spanischen Frauenfußball einsteigen. Real Madrid will dafür die Lizenz des CD Tacon übernehmen. Dafür muss Real aber eine Entschädigung zahlen.

Spaniens Rekordmeister Real Madrid steigt in den Frauenfußball ein. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wollen die Königlichen 2020 die Lizenz des ebenfalls in Madrid ansässigen Aufsteigers CD Tacon in der höchsten Frauen-Liga übernehmen. Laut Medienberichten müsste Real zur Entschädigung nur etwa 500.000 Euro zahlen.