Minge? Popp? Hegering? DFB-Frauen suchen Ersatz für Oberdorf in Paris

Klar ist: Oberdorfs Ausfall durch die Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie ist ein schwerer Schlag für die Olympia-Träume der DFB-Frauen. Die Nachnominierung werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben, hieß es vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Als erste Nachrückerin für den 18er-Kader gilt Janina Minge vom VfL Wolfsburg, die bei der Generalprobe am Dienstag gegen Österreich (4:0) in der Startelf überzeugt hatte.