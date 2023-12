Kurioses Dilemma in der Nations League Schottinnen müssen für Olympia-Traum verlieren

Schottlands Fußballerinnen stehen am Dienstag vor einem Dilemma: Für den eigenen Traum von Olympia muss das Team um Samantha Kerr vom deutschen Meister Bayern München sein Heimspiel gegen den ewigen Rivalen England wohl verlieren - und das am besten möglichst hoch. „Am Dienstag wird in Hampden alles etwas seltsam“, schrieb die BBC über das Duell mit den ungewöhnlichen Vorzeichen.