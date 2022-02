Irre Eigentor-Show : Ex-Duisburgerin klärt den Ball dreimal ins eigene Tor – in nur 31 Minuten

Carson Meikayla Moore erlebte einen Horror-Tag. Die Verteidigerin erzielte im Länderspiel ihrer neuseeländischen Nationalmannschaft gegen die USA drei Eigentore. Die unglaublichen Szenen im Video.

Es war selbst den Spielerinnen der US-Nationalmannschaft sichtlich unangenehm zu jubeln, während ihre Gegenspielerin Meikayla Moore aus Neuseeland in sich zusammengesunken im eigenen Fünfmeterraum hockte. Gerade hatte die Verteidigerin, die von 2018 bis 2020 auch für die Frauen des MSV Duisburg spielte, einen Albtraum erlebt. In nur 31 Minuten erzielte sie sage und schreibe drei (!) Eigentore.

Ein Stürmer wäre stolz auf diese Marke, wäre es doch ein lupenreiner Hattrick gewesen, doch Meikayla Moore wusste nicht mehr wohin mit sich und wurde in der 40. Minute ausgewechselt. Dieses Spiel dürfte ihr wohl noch einige Zeit in den Knochen stecken, wenn die Verteidigerin längst wieder für den FC Liverpool auflaufen wird.

Was war geschehen? Moore agierte dreimal vollkommen unglücklich im Länderspiel gegen die USA. Schon nach fünf Minuten unterlief ihr in ihrem 50. Länderspiel das erste Missgeschick. Bei einer Flanke von der linken Seite hielt sie im Strafraum ihr langes Bein hin und versuchte den Ball zur Ecke zu klären. In feinster Mario-Götze-Manier von 2014 rutschte der Schuss aber so über ihr Bein, dass der Klärungsversuch im eigenen Tor landete.