Trotz 0:6 Schottland verliert nicht hoch genug für Olympia

Fußball kurios in Glasgow: Die Schottinnen haben ihre Olympia-Chance verpasst, weil sie im Nachbarschaftsduell mit England nicht hoch genug verloren haben. Das 0:6 (0:4) gegen die Europameisterinnen war, so verrückt es klingt, nicht ausreichend - denn im Wettschießen holten sich die Niederlande durch ein 4:0 (1:0) gegen Belgien Platz eins in der Nations-League-Gruppe A1 wegen der um ein Tor besseren Tordifferenz vor den Lionesses.