„Müssen den besten Weg finden“ : Schults Abenteuer USA beendet

Hamburg Almuth Schult verlässt den Angel City FC. Das Abenteuer USA ist damit nach nur wenigen Monaten beendet. Die Zukunft der langjährigen Nationalspielerin ist offen.

Almuth Schult steckt in der finalen Phase der Vorbereitung. Rund um die WM in Katar ist die langjährige Nationaltorhüterin wieder als ARD-Expertin im Einsatz - ihr Zeitplan für die kommenden Wochen ist klar strukturiert. Wie es aber mit ihrer Karriere als Fußballerin weitergeht, erscheint derzeit völlig offen.

Schult war nach der EM in diesem Sommer, bei der sie ohne Einsatz geblieben war, vom Doublegewinner VfL Wolfsburg mitten in der NWSL-Spielzeit in die USA gewechselt. Ihre sportliche Bilanz in der amerikanischen Profiliga bleibt sehr überschaubar, einzig bei einer 0:2-Niederlage Anfang Oktober gegen die Chicago Red Stars kam das langjährige Aushängeschild des deutschen Fußballs zum Einsatz.