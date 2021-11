„Infrastrukturen nur für Jungs geschaffen“ : Nationaltorhüterin Schult benennt Missstände im Frauenfußball

Wolfsburg Almuth Schult hat sich über fehlende Anerkennung und Respekt gegenüber dem Frauenfußball beschwert. Das zeige sich nicht nur bei der Bezahlung, sondern auch bei der Infrastruktur.

In Spanien und England gebe es jetzt professionelle Strukturen im Frauenfußball - in Deutschland nicht überall. „Wir haben Topclubs in Deutschland, wie zum Beispiel den VfL Wolfsburg, bei dem ich spiele, wie den FC Bayern München, wo die Gegebenheiten da sind, um zu sagen: Wir sind professionelle Fußballer“, betonte Schult. „Aber es ist nicht überall so. Und das ist schon ein Problem in Deutschland, weil der Frauenfußball nicht ganz so anerkannt und respektiert ist wie vielleicht in anderen Ländern.“ Nicht jeder Verein der Bundesliga könne sich heute „wirklich professionell“ nennen, meinte Schult.