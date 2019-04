13. Titel in Serie für Lyon : Marozsan und Co. feiern Meisterschaft

Dijon Die ehemalige DFB-Kapitänin Dzenifer Marozsan hat ihren dritten französischen Meistertitel nacheinander gewonnen. Mit ihr dürfen sich auch die beiden deutschen Spielerinnen Carolin Simon und Lisa Weiß über ihre erste Meisterschaft in Frankreich freuen.

Das deutsche Trio Dzsenifer Marozsan, Carolin Simon und Lisa Weiß hat mit Olympique Lyon den Triumph in der französischen Fußball-Meisterschaft perfekt gemacht. Durch das 4:0 (0:0) bei FCO Dijon am Mittwochabend stand für den Rekordchampion der 13. Titel in Folge am vorletzten Spieltag fest.