Zittersieg gegen Österreich : Magull und Popp schießen Deutschland ins Halbfinale der EM

Brentford Die deutschen Nationalmannschaft kann weiter vom Titel bei der Frauen-Europameisterschaft träumen. Gegen Österreich zitterte sich die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg ins Halbfinale.

Vor 16.025 Zuschauern im Community Brentford Stadium musste der Rekord-Europameister in einer Partie mit gleich fünf Pfosten- oder Latten-Treffern alles geben, damit der Traum vom neunten Titel nicht platzt. Gegen Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande geht es nun am kommenden Mittwoch in Milton Keynes um den Einzug in Endspiel am 31. Juli im Wembley-Stadion von London.