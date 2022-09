Schaulaufen in Bulgarien : DFB-Frauen krönen Schult-Comeback mit Kantersieg

Plowdiw Almuth Schult hat nach 1165 Tagen ein entspanntes Länderspiel-Comeback mit den deutschen Fußballerinnen gefeiert. Beim standesgemäßen 8:0 (3:0) in Bulgarien war die Nationaltorhüterin in der letzten Pflichtübung nach erfolgreicher WM-Qualifikation wenig gefordert.

Das Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland hatte das DFB-Team durch ein 3:0 in der Türkei seit Samstag in der Tasche. So konnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen das punktlose Schlusslicht der Quali-Gruppe H guten Gewissens auf zehn Positionen rotieren, auch im Tor.

Nur Mittelfeldspielerin Linda Dallmann verblieb aus der Türkei-Startelf. In einer ungewohnten 3-5-2-Grundordnung erlebte die DFB-Auswahl nach dem EM-Rausch und Zuschauerrekorden in England wieder den grauen Alltag: Vor fast leeren Rängen im Lokomotiv-Stadion entwickelte sich der erwartete Einbahnstraßenfußball.

Auf dem Weg zur nächsten Titeljagd (20. Juli bis 20. August 2023) findet nun am 22. Oktober in Auckland die WM-Auslosung statt. Danach beginnt die Planung der Vorbereitung, in der gegen Topteams getestet werden soll. Gleich am 7. Oktober steht in Dresden die Neuauflage des EM-Halbfinales gegen Frankreich an.