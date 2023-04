Vertragsverlängerung der Bundestrainerin Warum Voss-Tecklenburg wichtig für den deutschen Fußball ist

Martina Voss-Tecklenburg bleibt dem deutschen Fußball in einer der wichtigsten Funktion erhalten. Dass die Duisburgerin bis 2025 Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft bleiben soll, ist nicht nur für ihr Team eine gute Nachricht, sondern für den gesamten deutschen Fußball. Auf der zentralen Position gibt es Planungssicherheit. Das Team kann nun ohne diesen Nebenschauplatz befreit in die Weltmeisterschaft im Sommer in Australien und Neuseeland gehen.