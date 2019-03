Noch Vierter: Deutschland fällt in der Fünfjahreswertung zurück

Deutschland fällt in der Fünfjahreswertung zurück

Köln Die Fünfjahreswertung der Uefa ermittelt, wie viele Startplätze die europäischen Ligen im internationalen Geschäft erhalten. Ein Trio hat Deutschland abgehängt.

Für Deutschland und die Bundesliga wird der Rückstand in der Uefa-Fünfjahreswertung auf das Top-Trio immer größer. Während für Deutschland in den europäischen Wettbewerben nur noch Eintracht Frankfurt punkten kann, ist England noch mit sechs Vereinen in beiden Europapokalen vertreten, Spanien mit drei, Italien mit zwei.