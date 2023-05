Streit um TV-Rechte für Frauen-WM Torhüterin Schult kritisiert „Moralpredigten von Infantino“

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult (32) hat ihre Kritik am Weltverband Fifa wegen des Streits um die Vergabe der TV-Rechte für die im Sommer stattfindende Weltmeisterschaft bekräftigt. Dabei bezog sie sich im Bayerischen Rundfunk auch auf Fifa-Präsident Gianni Infantino. „Das Schlimmste und das Unprofessionellste und das Unmoralischste, wenn Infantino von Moral spricht, ist für mich, so einen Prozess so kurzfristig zu starten und zu sagen: Plötzlich brauchen wir Geld“, sagte Schult am Sonntagabend.