Poker um Fernseh-Rechte für WM Wie TV-Sender und Fifa dem Frauenfußball wirklich helfen würden

So viel Aufmerksamkeit und so viele Zuschauer wie seit der EM 2022 gab es für den Frauenfußball in Deutschland selbst nach den WM-Titeln 2003 und 2007 sowie dem Olympiasieg 2016 nicht. Mehr als 30.000 Fans kamen am 11. April zum Testspiel gegen Brasilien in Nürnberg. In der Frauen-Bundesliga spielen die Teams immer häufiger in den großen Stadien der Männerteams, neue Zuschauerrekorde werden aufgestellt. Das EM-Finale der DFB-Frauen im vergangenen Sommer gegen England war mit fast 18 Millionen TV-Zuschauern das meistgesehene Fußballspiel des Jahres in Deutschland. Die Männer konnten diese Zahl bei der WM im Winter bei Weitem nicht erreichen.