Aus von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Eine unnötig schmerzhafte Trennung

Voss-Tecklenburg wiederum hat ihrem eigenen Image mit ihren Statements in den sozialen Medien und vorbei am DFB geschadet. Dass sie noch nicht zur WM-Analyse bereit war, aber im Erholungsurlaub Vorträge bei anderen Veranstaltungen halten konnte, hat nicht nur ihre Spielerinnen irritiert. Die nötige Verantwortung für das Team haben weder DFB noch Voss-Tecklenburg in dieser Situation gezeigt. Denn am Ende hat vor allem die Mannschaft unter der ungeklärten Situation gelitten. Die Olympia-Qualifikation geriet so in Gefahr. Der DFB hat mit der Verpflichtung von Horst Hrubesch reagiert. Spät, aber immerhin. Nun muss er eine Lösung finden, mit der die DFB-Frauen auch auf die Turniere 2025 und 2027 hinarbeiten können.