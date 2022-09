Nationalelf: So liefen die Länderspiele vor großen Turnieren

Nach drei vergeblichen Anläufen, mit Deutschland nach 1996 endlich wieder einen Titel zu gewinnen, hatte Löw vor der WM 2014 noch ganz anderes Problem zu lösen. Da sich im Finale des DFB-Pokals mit Bayern München und Borussia Dortmund zwei Mannschaften duellierten, die die größten Blöcke der Nationalmannschaft bildeten, musste er vor dem Länderspiel gegen Polen, das wenige Tage vor dem Endspiel stattfand, improvisieren.

Und so kamen in Hamburg Spieler wie Sebastian Jung oder Oliver Sorg zum Einsatz, für die es auch ihr einziger Einsatz im DFB-Dress blieb. In der Abwehr debütierte auch ein gewisser Antonio Rüdiger (Foto), der mittlerweile zum festen Stamm der Nationalmannschaft gehört, beim WM-Triumph in Brasilien aber ebenso nicht dabei war, wie Marco Reus, der sich im letzten Testspiel vor dem WM-Start gegen Armenien (6:1) schwer verletzte.