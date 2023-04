„So kommen wir nicht weit“ DFB-Frauen nach Brasilien-Niederlage nachdenklich

Mit deutlicher Selbstkritik haben die Fußballerinnen und Martina Voss-Tecklenburg auf die Lehrstunde gegen Brasilien reagiert. Die Bundestrainerin räumte am Dienstagabend in Nürnberg 100 Tage vor dem Anpfiff der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ein: „Wir sind gewarnt, dass wir Spiele auf dem Niveau nicht mit 80, 90 Prozent gewinnen.“ Die 55-Jährige musste nach dem 1:2 (0:2) gegen die deutlich überlegenen Südamerikameisterinnen erst einmal tief durchatmen und wollte sich eine Aufzeichnung der Partie „in Ruhe anschauen“, bevor sie ins Detail ging.