Nach erfolgreicher Qualifikation Hrubesch will jetzt mit den DFB-Frauen bei Olympia ins Endspiel

„Paris, Paris - wir fahren nach Paris!“ So klang es aus der kleinen deutschen Fankurve und später aus der Kabine der DFB-Frauen. Mit einem Kraftakt haben die deutschen Fußballerinnen von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch noch das Olympia-Ticket geholt. Der 72-Jährige gab nach dem 2:0-Sieg gegen die Niederlande in Heerenveen gleich mal das Ziel für die Sommerspiele aus: „Ich werde nicht nach Paris fahren, um mitzuspielen, ich will schon ins Endspiel.“