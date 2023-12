Mit Überzeugung und „Urvertrauen“ Richtung Olympia DFB-Frauen sind bereit für nächsten Schritt

Nach dem souveränen Sieg am Freitagabend will die DFB-Elf am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) den nächsten Schritt in Richtung der Sommerspiele in Frankreich gehen. In Wales haben die Vize-Europameisterinnen beim punktlosen Tabellenschlusslicht ihr Schicksal in der eigenen Hand. Als neuer Gruppenspitzenreiter ist das Finalturnier der Nations League, in dem es um zwei Tickets für Paris 2024 geht, zum Greifen nah.