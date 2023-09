Sorgen um Bundestrainerin Erkrankte Voss-Tecklenburg fällt für kommende Länderspiele aus

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss wegen einer Erkrankung auf die ersten Länderspiele der deutschen Fußballerinnen nach der WM-Pleite in Australien und Neuseeland verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wird Co-Trainerin Britta Carlsson ihre Chefin in den Partien der Nations League am 22. September (18.00 Uhr) gegen Gastgeber Dänemark in Viborg und am 26. September (ab 18.15 Uhr) in Bochum gegen Island vertreten.