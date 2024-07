Kreuzband-Verletzung Lena Oberdorf verpasst Olympia

Für Oberdorf könnte nun Janina Minge in den 18er-Kader nachrücken. Die 25-Jährige ist bereits beim VfL Wolfsburg die Ersatzfrau von Oberdorf, die zum FC Bayern abgewandert ist, und überzeugte am Dienstagabend in Hannover in der Startelf. Neben Minge sind Stina Johannes, Nicole Anyomi (beide Frankfurt) und Felicitas Rauch (North Carolina Courage) als Olympia-Reservistinnen gelistet.