Joachim Löw ist nach dem Spiel gegen Peru zufrieden

Sinsheim Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat gegen Peru den ersten Sieg nach der WM geholt. Bundestrainer Joachim Löw lobt den Ehrgeiz seiner Spieler. Im Oktober ist die Nationalmannschaft schon wieder gefordert.

In vier Wochen kommt die Nationalmannschaft in Berlin wieder zusammen. Dann steht für Löw und die Spieler gleich die nächste Wochen der Wahrheit an. Es geht in zwei schweren Auswärtsspielen in Amsterdam gegen die Niederlande und in Paris gegen Frankreich um die Weichenstellung in der neuen Nations League. Die Franzosen besiegten am Sonntagabend Holland mit 2:1, führen die Tabelle der Gruppe 1 an. Löw blickt den zwei großen Prüfungen zuversichtlich entgegen: „Das sind Wettkämpfe auf hohem Niveau. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie den Weg nach vorne antreten will und dafür alles tut.“