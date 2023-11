In Doku Nationalspielerinnen kritisieren WM-Vorbereitung und Quartier

Nationalspielerinnen wie Alexandra Popp, Lena Magull und Lea Schüller haben in einer Film-Dokumentation die Bedingungen rund um das deutsche Team bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien kritisiert. Dabei sprechen sie im zweiten und dritten Teil von „Born for this“, die von Freitag an in der ZDF-Mediathek und dann auch im TV zu sehen sind, die späte Nominierung und das abgelegene Quartier an. Zudem kommt eine Merkwürdigkeit der DFB-Verantwortlichen zutage. „Tatsächlich glaube ich, dass wir nicht optimal vorbereitet waren“, sagte Kapitänin Popp in der Doku.