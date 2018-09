Ilkay Gündogan findet zurück zur Normalität

Sinsheim Ilkay Gündogan hat die Heimreise von der Nationalmannschaft mit einem guten Gefühl angetreten. Für den viel kritisierten Mittelfeldspieler war es ein guter Neubeginn.

„In der Mannschaft wurde es mir nie schwer gemacht, sowohl bei der WM als auch in der Folgezeit“, sagte der Mittelfeldspieler nach seinem 29. Länderspiel. „Es war ein komisches Gefühl mit dem Spiel in Leverkusen kurz vor der WM, ausgepfiffen zu werden, von mehreren hundert oder tausend Fans im eigenen Land. Das hat schon wehgetan. Aber ich bin Fußballer und stehe in der Öffentlichkeit und muss damit umgehen. Ich glaube, dass am Ende die Leistung zählt und die Fans merken, man opfert sich für die Mannschaft, für das Land, für die Nation. Dann springt der Funke auch wieder über“, sagte Gündogan.