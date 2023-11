„Fast schon großväterlich“ DFB-Keeperin Frohms schwärmt von Horst Hrubesch

Mit Hrubesch (72) kämpfen die Vize-Europameisterinnen in der Nations League um ein Ticket für Olympia 2024. „Von unserer Seite ist viel Dankbarkeit dabei: Wir wollen ihm für seinen Einsatz etwas zurückgeben“, erklärte Frohms vor dem Showdown gegen Tabellenführer Dänemark am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock und dem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) beim Schlusslicht Wales.