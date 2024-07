Am Dienstag gegen Österreich Bundestrainer Hrubesch braucht „komplette“ Veränderung bei DFB-Frauen

Dabei wollen die deutschen Frauen um die Olympia-Medaillen mitspielen, sie streben das Finale in Paris an. „Ich habe da jetzt keine Bedenken, das war – glaube ich – der richtige Warnschuss“, sagte Hrubesch. Er beschwichtigte mit der ganzen Erfahrung seiner 73 Jahren: „Ich habe nach wie vor ein gutes Gefühl, das ist nicht das Problem.“ Seine Auswahl startet am 25. Juli in Marseille gegen den WM-Vierten Australien. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Rekord-Weltmeister USA (28. Juli) ebenfalls in Marseille und Sambia (31. Juli) in Saint-Étienne. Den Afrikanerinnen war das DFB-Team im vergangenen Jahr unmittelbar vor der später verpatzten WM in Australien und Neuseeland in Fürth mit 2:3 unterlegen. Und auch jetzt wachsen Zweifel.